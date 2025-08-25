F1: Helmut Marko elogia novo estilo de Laurent Mekies
Helmut Marko destacou o impacto positivo de Laurent Mekies, sucessor de Christian Horner na liderança da Red Bull, afirmando que o novo responsável trouxe um estilo diferente e mais focado no trabalho interno da equipa.
No que poderá ter sido também um “bicada” a Christian Horner, Marko fez questão de realçar o foco de Mekies na equipa e não noutros assuntos:
“A nível pessoal, ele está mais focado no seu trabalho”, disse Marko ao f1-insider.com. “Por outras palavras, o mais importante para ele é o sucesso e a liderança da equipa. Ele é muito realista. Isso já ficou evidente nas conversas com os pilotos, que desta vez se concentraram mais nos detalhes técnicos. E Yuki, em particular, sentiu um salto para a frente na corrida, ou pelo menos na qualificação. Portanto, há uma atmosfera diferente, um estilo diferente, e é isso que a Red Bull sempre quis.”
A saída de Horner, forçada por tensões com os acionistas da Red Bull e por alegadas ambições além do cargo de chefe de equipa, abriu caminho a uma nova atmosfera dentro da estrutura campeã mundial.
No entanto, o grande desafio continua a ser a definição da dupla de pilotos. Nem Tsunoda, nem Liam Lawson têm conseguido aproximar-se do nível de Max Verstappen, o que alimenta especulações sobre mudanças em 2026, com jovens talentos como Isack Hadjar e Arvid Lindblad na calha.
