F1: Helmut Marko elogia nova dupla da Ferrari, mas deixa uma provocação

Charles Leclerc e Lewis Hamilton serão os dois novos pilotos da Ferrari em 2025, numa nova dupla, que conta com um dos pilotos mais rápidos da atualidade e com um heptacampeão do mundo. Para alguns esta é uma troca de sonho, para outros um risco desnecessário, olhando ao que fez Carlos Sainz.

Helmut Marko também teceu um comentário sobre a nova dupla da Scuderia, deixando elogios e uma pequena provocação a Lewis Hamilton:

“Também podemos estar entusiasmados com Lewis Hamilton na Ferrari”, escreveu o conselheiro da Red Bull, Dr. Helmut Marko, na sua última coluna para a Speed Week. “Ele terá um dos adversários mais fortes na qualificação, Charles Leclerc. Mas na corrida, ele (Hamilton) ainda pode ser de classe mundial, se o carro estiver bom. No entanto, também vimos na Mercedes que a sua motivação é limitada se o carro não for muito bom. Ele precisa de saber que pode subir ao pódio com o carro. É improvável que ele faça um esforço extra por um décimo lugar”.