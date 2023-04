F1, Helmut Marko e o rumor sobre Carlos Sainz: “não faz qualquer sentido” | AutoSport

Durante a semana que agora termina, cresceu o rumor que a Audi teria Carlos Sainz no topo da lista de pilotos que interessa contratar para o projeto da Fórmula 1 em 2026. As notícias começaram a surgir em Espanha e ganharam fulgor na Europa central, nomeadamente na Suíça, país de origem da Sauber, parceira da Audi nesse projeto.

Como demos conta anteriormente, Carlos Sainz negou os relatos e admitiu ficar irritado com este tipo de situações. Também o consultor da Red Bull, Helmut Marko afirmou ao que F1-Insider.com que “hoje em dia qualquer pessoa pode mais ou menos publicar algo na Internet. Os rumores já não podem ser controlados”. Com muita experiência no paddock da Fórmula 1, Marko salientou que não fazia sentido Sainz querer deixar a Ferrari. “Porque é que a Ferrari se deve separar do Carlos? Isso não faz qualquer sentido. Carlos está a fazer um bom trabalho. A Ferrari tem outros problemas para além de pensar em Sainz”.

No cerne do surgimento do rumor estará o facto do agora CEO da Sauber, Andreas Seidl já ter trabalhado com Sainz na McLaren