F1, Helmut Marko e o CEO da Red Bull reuniram-se: “queremos continuar no rumo do sucesso” | AutoSport

Não foi a primeira vez que Helmut Marko esteve com Oliver Mintzlaff, um dos novos CEO (projetos e investimentos) da Red Bull após as alterações no topo da hierarquia do grupo orquestrada por Mark Mateschitz, mas o austríaco foi visitado em Graz pelo novo “chefe”. Segundo o próprio Marko, ambos conversaram sobre o futuro da Red Bull Racing e AlphaTauri e convergem na opinião que é preciso manter o rumo do sucesso, no entanto estão a “avaliar tudo”, advertiu o conselheiro da estrutura.

Em declarações à publicação austríaca Kleine Zeitung, Helmut Marko salientou a preparação de Mintzlaff sobre todos os temas que incluem a competição automobilística, afirmando que não é segredo que somos a principal marca da Red Bull. A Red Bull Racing tem sido sensacional em termos de números, sucesso e marketing. Por isso, concordamos facilmente que queríamos manter a equipa no rumo do sucesso”.

Preparando a nova época na Fórmula 1, o austríaco explicou que “a continuidade é certamente uma parte muito importante do sucesso, mesmo que o desempenho do AlphaTauri não tenha sido satisfatório”. Isto numa altura de várias trocas de líderes das equipas da disciplina, mas deixou o aviso, não só para a estrutura italiana como para a Red Bull, que “estamos a avaliar tudo. Verão mais tarde como definimos o rumo para o futuro”, concluiu.