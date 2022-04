F1: Helmut Marko diz saber o motivo dos problemas da Mercedes | AutoSport

A Mercedes enfrenta vários problemas neste arranque de época. O conceito aerodinâmico escolhido não está a dar os frutos desejados, o que tem colocado a equipa numa situação de desvantagem. No entanto, não é só do lado da aerodinâmica que a Mercedes está a perder e também a sua unidade motriz não está ao nível da unidade Ferrari e da Red Bull / Honda. Helmut Marko diz que sabe o motivo desta quebra de performance.

Quando a Red Bull anunciou que ia desenvolver os seus próprios motores no futuro e que ia criar uma divisão dedicada para o efeito, tratou de contratar staff especializado. Algum do staff veio do Japão com a parceria com a Honda ainda muito presente, mas também chegou staff de outras proveniências, tal como a Mercedes. Depois da HPP (divisão responsável pelas unidades Mercedes) ter perdido a liderança de Andy Cowell, o grande responsável pelo sucesso das unidades motrizes até o ano passado, com Hywel Thomas a assumir a chefia técnica no início do ano passado, a estrutura perdeu também 50 funcionários para a Red Bull. Helmut Marko acredita que tantas saídas poderão ter tido peso no desenvolvimento da nova unidade motriz. Estas mudanças profundas vieram numa altura em que as unidades motrizes foram fortemente modificadas devido à introdução do combustível E10, com 10% de Etanol, que provocou uma perda de potência nas unidades motrizes que a Mercedes está a ter dificuldade em recuperar. Tudo isto, associado a um conceito aerodinâmico que está longe de estar aprimorado, faz com que a equipa referência desde 2014 esteja agora em apuros. Pode-se dizer que uma das responsáveis é a Red Bull? Segundo Helmut Marko, sim.