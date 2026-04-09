F1: Helmut Marko diz que saída de Lambiase é “uma perda significativa”

A saída de Gianpiero Lambiase da Red Bull, rumo à McLaren, é uma das grandes surpresas deste arranque de temporada. Para Helmut Marko, ex-conselheiro da Red Bull, a partida do engenheiro vai ter um peso significativo.

A McLaren anunciou a contratação de Lambiase, com a Red Bull a confirmar a saída do britânico que, no entanto, vai manter-se como engenheiro de Max Verstappen e como diretor de engenharia de corrida da equipa, por enquanto. Este é um golpe para a estrutura que, além de ver sair um dos últimos nomes sonantes da estrutura diretiva e técnica, perde o braço direito da sua estrela, Verstappen.

Para Helmut Marko, ex-conselheiro da equipa, esta saída não pode ser encarada de ânimo leve:

“Esta é uma perda significativa”, disse Marko à APA. “Os dois eram como um velho casal. Tinham as suas discussões e desentendimentos também. O ‘GP’ era uma figura fundamental no desenvolvimento e na afinação do carro, e também seguia o seu próprio caminho – nem sempre concordando com o resto da equipa técnica.”

Restam poucas dúvidas de que esta saída tem um peso enorme na equipa e que vai ao encontro de outras saídas de pessoal-chave, que a Red Bull não tem conseguido evitar. Lambiase tem à sua espera, na McLaren, um lugar de liderança ao lado de Andrea Stella, lugar que deverá ocupar, o mais tardar, em 2028.