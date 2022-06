F1: Helmut Marko diz que Red Bull ainda não usou ordens de equipa | AutoSport

A Red Bull renovou com Sergio Pérez, que este ano está muito mais perto de Max Verstappen. Mas Helmut Marko não teme uma luta interna demasiado acesa, uma vez que considera Verstappen o homem mais rápido da equipa.

O responsável pela Red Bull fez questão de salientar que Pérez terá todas as hipóteses de vencer corridas e o que se passou em Barcelona não foi um caso de ordens de equipa:

“Ele ganhou o Mónaco, certo?” Marko disse, quando lhe perguntaram se Pérez podia ganhar contra Verstappen. “Em Espanha, a estratégia do Max foi alterada porque o seu DRS não estava a funcionar. Isto criou uma situação completamente nova em comparação com Pérez, que estava numa estratégia de duas paragens. A Verstappen rapidamente apanhou Checo, que não teve qualquer hipótese com essa estratégia. Dissemos a Pérez para sair do caminho o mais depressa possível, porque ele estava numa estratégia diferente.Precisavamos que ele o fizesse o mais rapidamente possível. Não como costumava acontecer com [Lewis] Hamilton e [Valtteri] Bottas (na Mercedes), em que os dois se atrapalhavam por uma volta ou mais, ou algo do género. Não me parece que sejam ordens de equipa”.

“É evidente que, como equipa, também queremos ganhar o título de construtores. De um ponto de vista financeiro, a maioria dos nossos empregados recebe um bónus se ganharmos o título de construtores, pelo que temos de nos certificar que temos a dupla de pilotos mais forte”.