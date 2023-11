F1: Helmut Marko diz que pode ter sido Alonso a ‘plantar’ os rumores | AutoSport

Na sequência dos recentes rumores que tiveram como alvo Fernando Alonso e o seu futuro na F1, Helmut Marko acrescenta algo à ‘conversa’ a considerar que pode ter sido o próprio Alonso a desencadeá-los. Esses rumores referiam-se a uma potencial ‘reforma’ da atividade, do piloto, mas também de uma possível troca de lugar com Sergio Perez na Red Bull. Alonso desmentiu tudo, e acrescentou que vai tomar medidas, ameaçando com consequências quem os inventou.

Sendo verdade que há quem diga ter sido a própria Red Bull, putativamente interessada em aumentar os rumores à volta de Sergio Perez, apesar do mexicano ter contrato para 2024, mas Marko assegura que a Red Bull sempre disse que Pérez vai contunuar com a Red Bull no próximo ano, mas disse mais: “Posso imaginar Alonso a espalhá-los ele próprio porque os seus resultados com a Aston Martin têm sido muito dececionantes recentemente, após o brilhante início de época. Não seria a primeira vez que ele usaria os seus meios de comunicação para o fazer”, disse.