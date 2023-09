F1: Helmut Marko diz que Liam Lawson está a caminho de um lugar a tempo inteiro na F1 | AutoSport

O que tem feito em pista agrada, está a cumprir acima do esperado face às condicionantes e isso já foi suficiente para que Helmut Marko, consultor da Red Bull já tenha dito, em declarações à Servus TV, que o piloto da Alpha Tauri deve fazer mais dois Grandes Prémios a substituir Daniel Ricciardo, porque a lesão deste é uma fratura mais complicada, do que se esperava inicialmente, e Marko acrescenta que “Felizmente, encontrámos um excelente substituto em Liam Lawson. Espero que ele (Ricciardo) possa voltar a correr no Qatar, o mais cedo possível. Singapura e Suzuka são especialmente duas corridas que são as mais difíceis para o piloto. Lawson já está connosco há algum tempo e é um verdadeiro neozelandês, tal como Denny Hulme e Bruce McLaren. Ele assume uma postura dura, mas inteligente, nas batalhas. Ele é realmente um homem para o futuro. Ele poderia ter chegado aos pontos (em Monza) se a sua estratégia tivesse sido boa na Alpha Tauri. Infelizmente, temos de registar esse facto. Ele tinha certamente a velocidade necessária e é realmente alguém para o futuro”, disse Marko.