F1: Helmut Marko diz que Günther Steiner foi “vítima da sua popularidade” | AutoSport

Sem querer especular sobre este tema, o antigo chefe de equipa da AlphaTauri Franz Tost quis apenas afirmar que conhece bem Günther Steiner, “um conhecedor do nosso desporto”, acrescentando que a “pressão na Fórmula 1 é brutal. Se um novo desenvolvimento de um carro não funciona a meio da época, as pessoas procuram alguém para culpar”, concluiu.

“Não estou aqui a dizer que a culpa é do Günther”, disse Gene Haas nas primeiras declarações após o anúncio do fim de relação entre a sua equipa e Steiner, mas Helmut Marko tem outra opinião e admite que a razão para a saída do antigo chefe de equipa pode ser diferente daquela avançada pelo seu dono, a falta de resultados. Marko disse ao F1 Insider que ouviu dizer que Steiner estava a tentar ganhar dinheiro com popularidade que resultou da série documental da Netflix sobre a Fórmula 1, comprando a equipa, o que não agradou a Gene Haas. “Vamos colocar as coisas desta forma: qualquer pessoa que se torne demasiado popular através de um documentário como o da Netflix tende a descolar, mas se voarem demasiado alto e demasiado depressa, também se caem mais depressa. Só ouvi dizer que ele queria converter a sua popularidade em ações da equipa. E isso já não agradava ao proprietário Gene Haas”. O austríaco recordou que na Fórmula 1 “a equipa tem sempre a primazia sobre o indivíduo. Steiner tornou-se vítima da sua popularidade”.

