F1, Helmut Marko diz que a Mercedes andou com muito mais combustível no teste

Depois de ter dito que a Mercedes teve problemas com a sua caixa de velocidades duas vezes no teste do Bahrein, na equipa ‘oficial’ e na Aston Martin, Helmut Marko vem agora baixar as expetativas da Red Bull ao dizer que a Mercedes andou sempre com muito mais combustível nos depósitos do W12. Apesar da generalidade dos analistas concordarem que a Mercedes teve algumas dificuldades no Bahrein, enquanto o novo Red Bull RB16B teve uma grande prestação nos testes, parecendo um passo em frente comparativamente ao ano passado, Marko assegura que o carro é bom: “O nosso carro é mais consistente. Tínhamos na folha de especificações que queríamos um carro que fosse rápido em todos os circuitos”, disse, admitindo também que o Mercedes “parece muito nervoso. Vê-se que eles têm certos problemas, mas uma equipa que ganhou o mundial nos últimos sete anos pode corrigir algo assim num curto espaço de tempo.

Quanto a nós, acreditamos que nos aproximámos muito mais, mesmo que a Mercedes continue a ser claramente a favorita” pois pensa que a equipa de Lewis Hamilton rodou com “muito mais combustível” do que a Red Bull durante o teste: “O facto de não se terem alinhado com os outros em termos de carga de combustível mostra que eles devem ter muita confiança. Presumimos que eles ainda têm muito na manga”, disse Marko.