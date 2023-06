F1: Helmut Marko descontente com performance da Alpha Tauri | AutoSport

A Alpha Tauri ocupa a última posição do campeonato com apenas dois pontos conquistados (Austrália e Azerbaijão), todos conquistados pela mão de Yuki Tsunoda. Helmut Marko não está contente com a performance da equipa, numa altura em que Franz Tost está de saída e a equipa enfrentou dúvidas quanto ao seu futuro com a Red Bull (marca de bebidas energéticas) a questionar o investimento na equipa.

“Não estamos satisfeitos com o desempenho atual da AlphaTauri, e eles também não estão satisfeitos”, disse Marko ao F1Insider. “Mas a principal tarefa deles ainda é educar os nossos jovens talentos para que eles possam dar o próximo passo. Funcionou bem no passado”.

O exemplo desse trabalho é Yuki Tsunoda que este ano começa a mostrar um pouco mais do que pode fazer, algo que mereceu elogios de Marko:

“O exemplo atual de Yuki Tsunoda mostra que ainda está a funcionar, apesar da escassa pontuação”, disse Marko. “Esperamos que a AlphaTauri possa melhorar ainda mais este ano. E para o futuro, o plano é expandir a colaboração com a Red Bull Racing dentro dos limites dos regulamentos para utilizar eficientemente mais recursos. Parte da equipa está pronta para se mudar para Inglaterra.”