F1: Helmut Marko defende programa de jovens pilotos da Red Bull

Na sequência da contratação de Sergio Pérez por parte da Red Bull, Helmut Marko veio a público defender o programa de desenvolvimento de jovens pilotos da Red Bull, que, começamos já por lembrar, deu à Fórmula 1, pilotos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen.

Sergio Pérez tem contrato por uma temporada, e fica por isso a porta aberta para Alex Albon ou outro jovem piloto correr em 2022 depois do que Marko descreveu como um ano de “altos e baixos” do tailandês de origem britânica: “Nem sempre é possível assegurar um fornecimento contínuo de talento para a Fórmula 1. Mas se os outros tivessem um historial como o nosso com os seus próprios jovens pilotos, penso que ficariam muito satisfeitos. Mesmo os pilotos que não foram connosco à Fórmula 1 ainda hoje ganham o seu dinheiro com as corridas, por outras palavras, fazendo exatamente o trabalho que adoram”, disse Helmu Marko à Servus TV: “Se um jovem piloto realmente nos interessa, temos novamente a opção para 2022. Com Yuki Tsunoda, trouxemos outro japonês para a Fórmula 1 após muitos anos, e ele é super rápido. Temos também um estónio e um indiano, pilotos muito bons, mais abaixo, de todos os tipos de nações”, concluiu. Na verdade, assim de repente parece no mínimo injusto que se critique agora o programa da Red Bull, pois Vettel, Ricciardo e Verstappen não nascem todos os dias…