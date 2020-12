F1: Helmut Marko defende o programa de jovens da Red Bull

Helmut Marko defendeu o programa de jovens da Red Bull. Apesar de ter sido obrigada a recorrer a um piloto de fora do programa, a Red Bull mantém confiança no seu programa.

Não deixa de ser algo irónico que o programa feito para criar talento para a equipa Red Bull, tem descartado esses talentos a uma velocidade quase estonteante e agora a grande maioria dos “dispensados” vive dias de alegria e sucesso longe da Red Bull. Apesar disso Marko defendeu o programa e vê o futuro com otimismo:

“Nem sempre é possível assegurar um fornecimento contínuo de talento para a Fórmula 1”, disse Marko citado pelo Grandpx.news. “Mas se os outros tivessem um historial tal como o nosso com os seus próprios jovens condutores, penso que ficariam muito satisfeitos. Mesmo os pilotos que não estiveram connosco na Fórmula 1 ainda hoje ganham o seu dinheiro com as corridas – por outras palavras, fazendo exatamente o trabalho que adoram”.

Marko prosseguiu dizendo que a opção de voltar para um dos seus próprios pilotos está em cima da mesa para 2022 e destacou alguns nomes que estão a chegar.

“Se um jovem piloto realmente nos interessa, temos de novo a opção para 2022”, acrescentou Marko. “Com Yuki Tsunoda, trouxemos outro japonês para a Fórmula 1 após muitos anos e ele é super rápido. Também temos Juri Vips e Jehan Daruvala e outros pilotos com qualidade mais abaixo nas categorias, de todas as nações”.