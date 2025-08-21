F1: Helmut Marko defende natureza implacável do Programa de Jovens Pilotos

Helmut Marko, responsável pelo exigente programa de jovens pilotos da Red Bull, defendeu recentemente a filosofia da equipa, que tem vindo a gerar críticas devido à rapidez com que promove e depois descarta talentos na Fórmula 1. Apesar do rigor da abordagem, Marko sublinha que a maioria dos pilotos que não permanecem na Red Bull acabam por continuar a carreira em competições de alto nível, como a Fórmula E, o WEC ou o DTM.

O austríaco recordou casos recentes, como a despromoção de Liam Lawson para a equipa de formação Racing Bulls após apenas duas corridas na Red Bull, ou a saída de Nyck de Vries dois anos antes, após 10 provas na Fórmula 1. Situações que reforçam a reputação de um programa exigente e implacável.

“Continuo convencido das decisões tomadas”

Para Marko, porém, o sistema é justo e benéfico. Os pilotos que passam pelo programa recebem uma formação profissional de elite, experiência na máxima competição automóvel e compensações financeiras superiores ao que poderiam esperar noutras profissões. Mais importante ainda, sublinha, é o desenvolvimento de qualidades mentais e físicas indispensáveis para competir no mais alto nível do desporto motorizado.

“Continuo convencido das decisões tomadas. É preciso ter em conta que mais de 95% dos pilotos que não permaneceram no nosso grupo continuam a competir na Fórmula E, no WEC, no DTM ou noutras competições. Eles ganham bem, muito mais do que provavelmente ganhariam numa profissão civil, e fazem o que amam. E tudo isso é possível principalmente graças ao nosso envolvimento. A Fórmula 1 é o auge e requer não só talento, mas também qualidades especiais e uma certa força, tanto mental como física.”

Apesar das críticas, o dirigente da Red Bull deixa claro que não haverá alterações na estratégia. A política de rápida avaliação e seleção de pilotos é vista como uma forma de maximizar o potencial de cada talento e garantir que apenas os mais preparados atingem a Fórmula 1, mantendo a Red Bull como uma das mais produtivas e temidas “linhas de produção” de campeões no desporto automóvel.