F1, Helmut Marko: “(Daniel) Ricciardo tem poucas hipóteses de regressar à Red Bull”

Helmut Marko referiu-se às sugestões que referem a possibilidade de Daniel Ricciardo voltar à Red Bull Racing em 2021, mas minimiza-as. O australiano, cujo contrato com a Renault termina no final deste ano, é um dos nomes falados para substituir Sebastian Vettel na Ferrari, pode rumar à McLaren e é também, naturalmente hipótese para a Red Bull, mas só em determinado contexto. Helmut Marko disse ao Sport1 preferir que Alex Albon tenha um desempenho suficientemente bom para manter o lugar na Red Bull Racing ao lado de Max Verstappen: “Se Alex Albon se apresentar como no ano passado – e acredito firmemente que o fará – então ficará. Por isso, Ricciardo não tem quase nenhumas hipóteses. Só se o Albon tiver uma enorme quebra de forma, por alguma razão, é que vamos pensar noutros pilotos, mas isso não inclui apenas o Ricciardo”.