F1: Helmut Marko dá mais um sinal para a permanência de Sergio Pérez | AutoSport

A dança das cadeiras na F1 para já está numa fase de expetativa, com as equipas ainda a prepararem a próxima época. Não se esperam grandes mudanças e na Red Bull esse cenário ganha mais força.

Helmut Marko já deixou no ar várias vezes que Sergio Pérez é o principal favorito para fazer companhia a Max Verstappen na próxima época. As prestações do mexicano e o ritmo que tem conseguido impor parece que agrada à equipa e Marko voltou a referir esse tema, afirmando que pretende manter as duplas da Red Bull e Alpha Tauri:“Em princípio queremos manter as duplas existentes. Mas isso leva tempo. Estamos a ter em conta todos os factos relevantes” disse Marko à RTL.

Assim o cenário da manutenção das duplas nas equipas Red Bull ganha cada vez mais força e parece apenas uma questão de tempo até que tudo seja confirmado, algo que deverá acontecer após as férias de verão.