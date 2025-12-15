F1: Helmut Marko culpa Christian Horner pelo fracasso de 2025

Helmut Marko lançou um ataque particularmente duro a Christian Horner, responsabilizando o antigo diretor de equipa da Red Bull por erros de gestão interna que, na sua opinião, custaram a Max Verstappen o título mundial. As declarações surgem após a saída de Marko da equipa e expõem, de forma inédita, os conflitos de poder que terão marcado os últimos dois anos da estrutura de Milton Keynes.

A instabilidade na Red Bull terá começado no início de 2024, na sequência das acusações de comportamento inadequado envolvendo Christian Horner e uma funcionária. Apesar de Horner ter sido ilibado, o ambiente interno deteriorou-se, com divisões claras entre uma ala austríaca e um núcleo britânico, agravadas pela percecionada influência mediática do Reino Unido. Este clima contribuiu para a saída de figuras-chave, incluindo o designer Adrian Newey.

Horner vs Marko

Embora externamente a equipa aparentasse estabilidade no início de 2025, Horner acabou por ser afastado de forma inesperada no verão. A decisão coincidiu com um período de quebra de desempenho, que só foi revertido após um pacote de evoluções introduzido a partir de Monza. A recuperação permitiu a Verstappen chegar à última corrida com hipóteses de conquistar o quinto título consecutivo, objetivo que falhou — algo que Marko atribui diretamente à atuação tardia da liderança.

Marko recorda que a Red Bull Racing foi fundada em 2005 por si e por Dietrich Mateschitz, com Horner nomeado diretor de equipa, mas com o poder decisório concentrado na Áustria. Segundo o austríaco, Horner terá aproveitado o declínio de saúde e posterior morte de Mateschitz para reforçar a sua posição junto de Chalerm Yoovidhya, co-proprietário da Red Bull, numa tentativa de centralizar o controlo da empresa.

Mentiras e conspirações

O antigo consultor denuncia ainda jogos políticos, alegadas campanhas de difamação e tentativas de o afastar, incluindo declarações que lhe foram atribuídas sobre Sergio Pérez ou sobre atrasos no desenvolvimento do motor, que garante serem falsas. Sustenta que só a intervenção de Verstappen evitou a sua suspensão. Acrescenta que, com o tempo, Yoovidhya terá percebido as mentiras e revisto a sua posição.

“Tivemos de agir, porque o desempenho em pista estava a cair” disse Marko ao De Limburger. “Se o tivéssemos feito mais cedo, teríamos recuperado mais depressa e o Max Verstappen teria sido campeão do mundo este ano. Estou absolutamente convencido disso.

Juntamente com o Didi [Mateschitz], fundei a Red Bull Racing em 2005. Nomeámos o Horner como diretor de equipa e eu estava lá como supervisor. A princípio, o poder esteve sempre na Áustria, éramos nós que tomávamos as decisões.

Christian disse-me: ‘ele não vai chegar ao fim do ano’.A partir desse momento, o Christian começou a aproximar-se do Chalerm Yoovidhya. Esses últimos anos com o Horner não foram agradáveis. Fizeram-se jogos sujos. Lembram-se de quando alegaram que eu disse que os mexicanos eram menos focados do que os neerlandeses ou os alemães durante a gestão de Sergio Perez? Isso foi inventado, possivelmente por eles.

O mesmo se passa com a alegação de que, em 2024, espalhei a história de que o desenvolvimento do nosso motor estava atrasado e que, por isso, perderíamos a Ford como parceiro”, continua. “Nunca disse isso, mas Horner queria usar isso para me suspender. Graças ao apoio de Max em Jidá, isso não aconteceu.

Cada vez mais, conseguíamos provar que Horner mentia sobre todo o tipo de coisas. Quando Chalerm também se apercebeu disso, mudou de ideias.”

Quanto à sua saída, que oficialmente terá sido uma decisão sua, mas que vários relatos apontam como uma decisão da Red Bull, após iniciativas de Marko que foram do desagrado da liderança, o austríaco desvalorizou:

“Não quero entrar em muitos detalhes, mas não li aquele comunicado de imprensa cheio de disparates. Digamos que muita coisa mudou na equipa num curto espaço de tempo. Pensas que conheces bem as pessoas, mas no final de contas descobres que não é bem assim. Não vou dizer mais nada.”