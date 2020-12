F1, Helmut Marko: “Corrida do Bahrein não tem influência na nossa decisão”

George Russell entrou definitivamente no radar das equipas de topo depois da excelente prestação no GP de Sakhir. A Red Bull poderá estar de olho no jovem mas, oficialmente, nada mudou na equipa austríaca.

Helmut Marko referiu que a sua equipa tem conhecimento do valor dos pilotos candidatos à vaga da equipa e que a prova do último fim de semana em nada muda a posição da equipa:

“A vitória de Sérgio Pérez no Bahrein não tem influência na nossa decisão”, disse Marko. “Já conhecíamos anteriormente os pontos fortes e fracos dos candidatos. Após a última corrida em Abu Dhabi, sentar-nos-emos juntos e depois tomaremos a melhor decisão possível”.

Também na calha para a Red Bull continua Nico Hulkenberg, a quem se crê que o Max Verstappen tenha dado luz verde.

Quanto a George Russell novos rumores afirmam que a Red Bull está atenta à situação do jovem, mas Marko não abriu o jogo:

“Russell não é um tema para nós. Claro, ele fez um super trabalho no domingo passado, mas alguns pilotos teriam feito isso num Mercedes. Em primeiro lugar, ele é um piloto Mercedes, e em segundo lugar, ele é gerido por Toto Wolff. Ele disse-nos que tem um contrato de 10 anos com Wolff. Isto é algo que não podemos aceitar para os nossos pilotos. Mais ainda, nós próprios temos jovens que queremos desenvolver e que também têm grande talento”.