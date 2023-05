F1: Helmut Marko contra a “manipulação” da Mercedes | AutoSport

As queixas sobre as dificuldades nas ultrapassagens têm-se ouvido com mais frequência e a Mercedes parece estar a colocar-se na frente do pelotão das equipas que se protestam contra esse facto. Mas Helmut Marko considera que se tratam de truques manipuladores por parte da equipa germânica.

Segundo Marko, as dificuldades nas ultrapassagens são já um problema conhecido e que os comentários da Mercedes fazem pouco sentido:

“Ultrapassar sempre foi difícil”, disse Marko numa entrevista ao Motorsport-Magazin, “mas especialmente quando as zonas DRS são encurtadas. E nós sabemos porque é que isso acontece. Temos de parar de intervir com este tipo de truques de manipulação. É bizarro que a Mercedes, de todas as equipas, se esteja a queixar. Durante anos, a Mercedes teve um motor superior e estava muito mais à frente da concorrência do que nós estamos agora. E depois, quando se faz um carro fraco dois anos seguidos, talvez seja sensato concentrarem-se nisso”.