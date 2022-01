F1: Helmut Marko conta com a Mercedes na luta pelo título | AutoSport

Apesar de estarmos perante uma das maiores, senão a maior mudança na F1, com a passagem radical de uma filosofia para outra, sem contar com as mudanças que as equipas tiveram de fazer para fazer face aos novos regulamentos financeiros e desportivos, Helmut Marko não espera mudanças muito vincadas na ordem da grelha.

Marko tem esperança que a sua equipa faça um bom trabalho e esteja na luta pelo primeiro lugar, mas não conta com facilidades e espera que a Mercedes esteja também na luta:

“Não há garantias, mas ficaria muito surpreendido se a Mercedes não lutasse pelo título esta época”, salientou o conselheiro numa entrevista ao Sport1.de.