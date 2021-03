F1: Helmut Marko conta com a McLaren na luta pelos primeiros lugares

A Red Bull é vista como favorita para as primeiras corridas do ano, com a Mercedes a ser também inevitavelmente incluída neste lote. Helmut Marko olha para o resto da concorrência e vê outras equipas com potencial.

Apesar das melhorias da Ferrari, Marko não acredita que eles possam estar perto da frente, mas já a McLaren sim:

“O motor da Ferrari melhorou, mas não os vejo entre a Mercedes e a Red Bull”, disse ele numa entrevista com a Motorsport-Magazin. “Isso é algo que vemos a McLaren a fazer”.

Tanto Daniel Ricciardo como Lando Norris tiveram um bom desempenho durante o teste, com Marko a desconfiar da ameaça da equipa britânica.

“Claro, não sabemos quantos quilos de combustível tinham no carro, isso é crucial. Mas são fiáveis e, apesar da tempestade de areia e das temperaturas, estiveram sempre perto da frente”.