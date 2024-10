F1: Helmut Marko considera potencial escolha de pilotos da Sauber “incompreensível”

Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, criticou a potencial decisão da Sauber de manter Valtteri Bottas para a temporada de 2025 da Fórmula 1, em vez de dar uma oportunidade a Mick Schumacher.

A Sauber, que se tornará na Audi em 2026, está a considerar opções para fazer parceria com Nico Hülkenberg, com Bottas alegadamente em vantagem para manter o lugar. Schumacher, atualmente um piloto de reserva na Mercedes, tem lutado para garantir um assento permanente desde que foi descartado pela Haas em 2022. Marko acredita que não escolher Schumacher acabaria com as suas esperanças de um retorno à F1, sugerindo que ele pode precisar se concentrar em outros desportos motorizados, como o Campeonato Mundial de Endurance.

“Penso que o carro da Audi não será de certeza um carro vencedor no próximo ano”, disse Marko ao Sport.de. “Isso significa que não haverá pressão para a Audi ou para os seus pilotos. Seria uma boa comparação com Nico Hülkenberg. Se o desempenho não for bom, é sempre possível substituí-lo para 2026. Se a situação é realmente que Valtteri Bottas tem o lugar, então a coisa toda é ainda mais incompreensível para mim”, continuou ele. “Acho que a história da Fórmula 1 está realmente acabada para Schumacher se ele não conseguir aquele lugar na Audi. Então ele tem que se concentrar nas corridas de longa distância no WEC, onde ele já teve muito sucesso. Se ele quer continuar no automobilismo, tem de encontrar algo de que goste, mas onde também tenha hipóteses de ganhar.”

A Sauber também está a considerar jovens talentos como Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto para o lugar. Apesar dos contratempos, Schumacher continua esperançado num regresso à F1.