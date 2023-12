F1: Helmut Marko confirma que o seu futuro na Red Bull será discutido esta semana | AutoSport

Ainda sem certeza do papel que desempenhará em 2024, o último ano do atual contrato com o grupo Red Bull, Helmut Marko admitiu que terá reuniões durante esta semana para decidir o seu futuro e que “as decisões ainda estão em aberto”.

Durante a temporada ganhou força o rumor sobre a possibilidade de Marko sair da Red Bull, resultado da luta interna entre este e Christian Horner. À publicação austríaca oe24.at, Marko insistiu que o seu papel dentro da estrutura será discutida durante as reuniões que terá esta semana e que há várias possibilidades. “As decisões ainda estão em aberto, incluindo o que vou fazer a seguir. O meu contrato atual termina no final de 2024”, disse ao jornal austríaco.

O responsável da Red Bull sublinhou que agora as decisões são tomadas por um “grupo alargado de pessoas, incluindo o Mark Mateschitz, os tailandeses e o Oliver Mintzlaff”, ao contrário que acontecia quando Dietrich Mateschitz era vivo e Marko falava com ele para decidirem o que fazer na Red Bull e na AlphaTauri. “A forma como decidíamos as coisas com Dietrich Mateschitz era única”, salientou o austríaco.

Quando confrontado com as palavras de Max Verstappen, que deixou bem claro querer a sua continuidade na Red Bull, Marko explicou que “essa é uma questão complexa. Claro que também tenho uma obrigação para com a Red Bull e com o Max. No entanto, o cenário tem de ser ajustado. Ainda não está nada decidido”, concluiu.

