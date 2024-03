F1: Helmut Marko confirma que mantém funções na Red Bull | AutoSport

Não tem sido um início de temporada, fora de pista, fácil para a Red Bull. São muitos os rumores sobre a vida interna da equipa e da luta de poder entre os principais protagonistas, mas Helmut Marko confirmou ontem que a sua continuidade na estrutura austríaca não deverá estar em causa, depois de ter sido o próprio a levantar essa possibilidade.

Depois de Marko ter admitido poder ser suspenso pela equipa, havendo a possibilidade de existir um novo inquérito interno, desta vez relacionado com as fugas de informação para os meios de comunicação social sobre o ‘caso Horner’, o consultor da equipa esteve em reunião com Oliver Mintzlaff na Arábia Saudita.

Com Verstappen a manifestar um forte apoio a Marko, quando alertou para as potenciais consequências se o austríaco deixasse a equipa, Marko disse à Sky alemã que teve uma “conversa muito boa” com o diretor executivo de Projetos Corporativos e Novos Investimentos da Red Bull GmbH. Sem adiantar muito mais, Helmut Marko explicou ainda que continuará em funções dentro da Red Bull, insistindo que “a calma tem de ser restabelecida” na equipa.

Por seu turno, havendo rumores de uma luta interna, Christian Horner explicou que “o rumor sobre a suspensão foi uma notícia e tanto para a equipa como para qualquer outra pessoa”, admitindo que todos na Red Bull “ficaram bastante surpreendidos”.

Horner acrescentou que não houve qualquer participação da equipa de Fórmula 1 na conversa entre Marko e Mintzlaff, negando ainda qualquer problema com o consultor. “A minha relação com Helmut não é um problema. Acho que ele está sempre a falar abertamente, mas o Helmut é assim. Toda a gente tem um papel a desempenhar, seja ele qual for. Acho que esta equipa tem sido incrivelmente bem sucedida e tem tido uma capacidade tremenda durante um longo período de tempo. Essa tem sido uma das chaves do nosso sucesso”, disse o diretor executivo e chefe de equipa da Red Bull.

