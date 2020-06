F1: Helmut Marko confiante para primeiras provas

A Red Bull costuma dar-se muito bem em casa com duas vitórias nas duas últimas visitas ao Red Bull Ring. Helmut Marko mantém a confiança para este ano.

O recente registo da Red Bull na pista austríaca é claramente favorável e o otimismo reina na estrutura austríaca, com duas provas seguidas em Red Bull Ring. Se a forma dos Bull´s se mantiver, poderá ser um tónico importante na luta pelo título e Marko acredita que Verstappen poderá bater o pé a Lewis Hamilton este ano:

“Estamos confiantes de que conseguiremos a terceira vitória consecutiva”, disse ele à RTL. “A Mercedes nunca foi forte aqui e teve problemas. Mas não sabemos quem é mais forte. Os testes enganam. Sabemos apenas que a Ferrari não estava no nível da Red Bull e da Mercedes na pré-temporada.”

“Trabalhamos para isso [título mundial] há muito tempo, sempre tivemos contratempos, mas agora temos um fornecedor de motores sólido com a Honda e aprendemos com os erros do passado. Mercedes e Hamilton são claramente os favoritos, mas vemo-nos como o primeiro rival e o mais sério”.