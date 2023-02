F1: Helmut Marko confiante após 1º dia | AutoSport

Não foi só Max Verstappen que terminou o dia confiante com o que aconteceu no primeiro dia de testes de pré-temporada no Bahrein. Helmut Marko está seguro que a equipa fez um bom trabalho com o RB19. “É quase assustador o quão cedo terminamos o novo carro este ano e como tudo tem funcionado sem problemas até agora”, disse Helmut Marko. O austríaco reforçou a ideia anteriormente avançada que espera que os problemas da Mercedes e Ferrari do ano passado sejam resolvidos e os adversários pressionem mais a Red Bull. “Ambos ainda têm os seus problemas, mas espero que resolvam isso com a sua experiência. Surpreende-me que a Ferrari ainda esteja a oscilar assim. Não esperávamos que isso acontecesse. E o Mercedes ainda parece um pouco inquieto. Mas é apenas o primeiro dia”.

A confiança está em alta na Red Bull, até pelo bom primeiro dia de testes, explicando Marko que “mudámos relativamente pouco em relação ao carro do ano passado. Para nós parece estar tudo bem”.