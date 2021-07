F1, Helmut Marko: “Comportamento negligente e perigoso do Hamilton” | AutoSport

Nas próximas horas, talvez dias, vamos ver e ouvir inúmeras declarações relativas ao acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que atirou com o jovem holandês para um ‘check up’ no Hospital, pois deve ter ficado bem ‘abanado’ com o choque que sofreu nas barreiras de pneus, em que sofreu um impacto de 51G.

Claro que mais cedo ou mais tarde iriam ouvir-se as declarações de Helmut Marko, que não faz a ‘coisa’ por menos. Em declarações à Sky alemã, Marko entende que Hamilton devia ser sancionado para lá do que está escrito nas regras: “Isto não pode ser visto no código desportivo ‘normal’, não imagino qual seja a punição máxima, mas este tipo de comportamento, tão perigoso e imprudente deveria ser punido com uma suspensão de correr, ou algo assim. Se um piloto bate daquela forma na roda traseira do nosso carro com a roda dianteira do seu, isso não é um incidente de corrida, mas sim um comportamento negligente e perigoso. A repetição mostra claramente, ele bateu na traseira direita e mandou Verstappen para as barreiras”, disse Helmut Marko.

