F1: Helmut Marko classifica os rumores da falha nos testes de colisão como “ridículos” | AutoSport

A filosofia de Marko é simples. Se passarem no primeiro teste não foram ambiciosos, suficiente na buscar pela maior leveza do monolugar e, por isso, não teriam ido ao limite. Assim, até pode ser que a Red Bull tenha falhado no teste, mas também pode acontecer que tenha sido parte do plano. Pelo menos, é o que dá a entender Marko.

Poderia pensar-se que, nesta fase, não passar num teste de colisão, seria perder tempo a resolver um problema, em detrimento de desenvolver ainda mais o conceito aerodinâmico. Mas Marko, apesar de não negar que a Red Bull tenha, de facto, falhado no teste, considera que se tal acontecesse no primeiro teste, então sim estariam a fazer um mau trabalho:

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI