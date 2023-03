F1: Helmut Marko clarifica declarações sobre o Aston Martin AMR23 | AutoSport

Helmut Marko lembrou no Bahrein que o diretor técnico da Aston Martin Dan Fallows, assim como uma série de outros engenheiros, deixaram a Red Bull para abraçar o projeto da equipa de Silverstone e que tinham “uma boa memória”, querendo dizer que por isso o Aston Martin AMR23 visualmente tem semelhanças com o Red Bull RB19. Ainda durante a conferência de imprensa após a corrida no circuito de Sakhir, Sergio Pérez afirmou que era bom ter “três carros da Red Bull no pódio”.

Querendo clarificar o que disse ainda no Bahrein, o conselheiro da Red Bull explicou em entrevista ao canal de YouTube da publicação Formel1.de que não quis dizer que os antigos funcionários, agora na Aston Martin, tivessem usado informações sobre a propriedade intelectual da sua equipa na construção do novo monolugar da equipa britânica.

“Não, de forma alguma. E também não é uma acusação”, disse quando questionado se a equipa iria protestar contra o carro dos adversários. “Estes são apenas comentários em tom de brincadeira. Se olharmos para o pelotão, o Aston Martin é o carro mais parecido com o Red Bull”, disse Marko.

Está assim, para já, afastada qualquer polémica que se pudesse instalar entre a Red Bull e Aston Martin.