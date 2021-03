F1: Helmut Marko chama Aston Martin de “segundo Mercedes”

Ganha fama e deita-te a dormir. Assim reza o ditado popular que pode ser aplicado nesta situação. Helmut Marko chamou o AMR21 de “segundo Mercedes”, numa clara alusão ao caso da cópia do ano passado.

A história já é antiga, não merece ser recordada, mas o caso da cópia da Racing Point continua a dar que falar. Se no ano passado o chassis da Racing Point era fortemente inspirado no W10 de 2019, este ano o AMR21 da Aston Martin é um carro diferente do W11 da Mercedes, com a equipa a encontrar soluções próprias como sempre fez.

Mas Helmut Marko não deixou escapar a oportunidade de mandar uma “bicada. O facto é que a Mercedes teve problemas com a caixa de velocidades… algo que também aconteceu com a Aston Martin. E Marko no seu estilo incisivo comentou o sucedido: “O segundo Mercedes, o Aston Martin, também teve problemas semelhantes aos de Brackley no lado da transmissão”, sublinhou ele em declarações recolhidas pela ‘Motorsport Magazin’.

Sendo que a Aston recebe componentes da Mercedes é lógico que algumas peças poderão apresentar as mesmas falhas. Mas apesar dessas falhas, Marko foi cauteloso quanto à Mercedes:” O carro da Mercedes parece um pouco imprevisível. Mas eles são uma equipa muito forte e faltam 14 dias para a primeira corrida. Pode-se supor que estes problemas serão em grande parte resolvidos“, acrescentou ele.