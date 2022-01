F1. Helmut Marko: “Carlos Sainz provou que Leclerc não é o prodígio que todos pensavam” | AutoSport

Carlos Sainz pode estar feliz com a época que fez na Ferrari. O espanhol confirmou todo o bom trabalho que já tinha feito na McLaren e revelou ser uma excelente aposta da Ferrari, tendo até terminado o campeonato na frente do seu colega de equipa, Charles Leclerc.

Sainz foi o piloto que mais rapidamente se adaptou à sua nova realidade, numa época onde os pilotos que trocaram de equipa tiveram dificuldades no primeiro terço da época. Mas o espanhol adaptou-se bem e mostrou que pode fazer com Leclerc uma dupla temível. Helmut Marko, que conhece Sainz desde os tempos do programa de jovens da Red Bull, elogiou o espanhol e deixou uma bicada a Leclerc:

“Carlos é um piloto muito bom. O facto de ter deixado a Red Bull não se deveu ao seu desempenho. Em qualquer caso, ele mostrou que Leclerc não é provavelmente o prodígio que muitas pessoas pensavam que ele era” disse o austríaco ao Auto Bild.

“Os novos regulamentos tornam difícil fazer previsões para esta época. Mas se a Ferrari fizer um bom carro, Carlos pode certamente lutar pelo título”.