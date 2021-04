F1, Helmut Marko: “Atingimos os nossos objetivos”

A Red Bull começou o ano da melhor forma com uma prestação convincente, apesar de não ter conseguido a vitória que esteve ao alcance.

Para Helmut Marko, a Red Bull conseguiu chegar aos objetivos inicialmente propostos e deixou rasgados elogios à Honda.

Marko diz que as fraquezas do carro foram eliminadas. “Nós sabíamos onde estávamos fracos. O nosso objetivo era estarmos prontos no primeiro minuto da primeira sessão de treino e conduzir com um carro competitivo. Conseguimos isso”, disse Marko numa conversa com a Motorsport-Magazin.com.

Grandes passos foram dados também na Honda. O motor que na realidade estava destinado para 2022 está agora em uso. Além de ser mais rápido e mais fiável, é também mais compacto. “O novo motor não só avançou em potência e manuseamento, como também temos agora a extremidade traseira mais estreita. Tudo isto é possível graças ao motor Honda”, diz Marko.