F1, Helmut Marko: ” As melhorias podem colocar-nos ao nível da Mercedes”

Helmut Marko mostrou-se particularmente otimista numa recente entrevista à Servus TV. O conselheiro da Red Bull elogiou o trabalho da sua equipa e da Honda, cujas melhorias poderão permitir um passo em frente significativo.

Marko gosta de provocar os adversários e de colocar um pouco de pressão na sua equipa. Nos últimos anos a Red Bull tem iniciado mal as épocas tendo dificuldade em recuperar o tempo perdido. Mas para o austríaco, a preparação para este época tem sido a melhor dos últimos anos:

“A preparação para esta época é a melhor que temos tido nos últimos sete anos. O nosso objetivo é o título mundial, é algo que podemos fazer neste papel secundário que temos agora. O novíssimo motor da Honda é uma bela obra de arte. Honda encontrou mais desempenho para 2021 e eliminou as fraquezas”, disse o consultor da Red Bull.

O líder austríaco até ousou ir mais longe no seu discurso. “Tudo somado, esta melhoria no motor deverá garantir que estamos ao nível da Mercedes. No entanto, sabemos que eles não estão a dormir, mas espero que o seu salto não seja tão grande, agora que o seu motor já está no seu oitavo ano. Essa curva de desenvolvimento tem de começar a estabilizar-se em algum momento. Tenho confiança no motor Honda. Houve alguns problemas na preparação, mas isso deveu-se a um descuido. Nada que indicasse problemas mecânicos ou eletrónicos graves”, disse ele.

Marko confirmou também que está em conversações com algumas marcas: “Falei com algumas marcas mas nada de definitivo ainda. A Red Bull deve, antes de mais, ser auto suficiente e ter o seu próprio motor. Agora só temos de manter o motor a partir de 2022, mas também temos as possibilidades técnicas de desenvolver o motor nós próprios, porque os novos regulamentos de 2025 devem proporcionar um motor mais simples e mais barato”.