F1: Helmut Marko aponta o dedo a Toto Wolff

A tensão entre a Mercedes e a Red Bull vai crescendo a cada dia, com a luta em pista a ser o principal motivador, mas com as lutas de bastidores a também provocarem alguns atritos.

A Red Bull está a preparar um novo departamento completamente dedicado à manutenção das unidades motrizes da Honda, que está de saída da F1, com o objetivo de fazer a sua própria unidade motriz de 2026 em diante. Isso tem levado os responsáveis dos Bull´s a contratarem pessoal chave, sendo que alguns foram “pescados” na Mercedes. Isso leva a um aumento de tensão entre ambas as partes.

Toto Wolff insinuou no pasado fim de semana que a Red Bull estaria a comprar os direitos da Unidade Motriz da Honda, para depois vender esses direitos ao grupo VW que estará interessado em apostar na F1. Helmut Marko considerou o comentário foi um disparate:

“Wolff fez um comentário inapropriado de que recebemos os direitos da Honda para os vender à Volkswagen. Isso é um completo disparate. Isso seria injusto e não está planeado. Enquanto a regulamentação atual se mantiver, somos os únicos responsáveis por este motor [Honda]. Mas estamos abertos a colaborações no futuro, quer seja pelo nome do nosso motor ou mais. Tudo é possível e desejável para que possamos controlar os nossos custos”, concluiu Marko.