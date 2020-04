F1, Helmut Marko: “Apanhei o vírus em fevereiro”

Helmut Marko veio esclarecer o que disse recentemente sobre a ideia de infetar os pilotos da Red Bull.

Surgiram declarações nos media que davam conta da vontade de Marko juntar todos os pilotos do programa da Red Bull, para serem infetados e assim ganhar imunidade ao novo coronavírus. O austríaco explicou o que pretendia dizer:

“Devemos ser cuidadosos para conseguir ter a pandemia sob controlo tão cedo quanto possível, mas precisamos julgar as coisas com calma. Eu tenho certeza de que apanhei o vírus em fevereiro. Tive uma gripe de dez dias, com todos os sintomas ligados ao vírus. Quando fui para Melbourne, já estava melhor”, recordou.

“Se pessoas da minha idade conseguem sobreviver à doença, certamente podemos dizer que atletas jovens e treinados como os nossos pilotos deveriam ter menos medo das consequências. É por isso que consideramos organizar o treino. Acima de tudo, deveria ser uma forma de os distrair, mantendo a forma. Nunca falamos sobre infecção deliberada”, frisou.