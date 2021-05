F1, Helmut Marko “Ao contrário de Pierre Gasly, Pérez não quer reinventar o carro” | AutoSport

Sergio Pérez continua ainda longe do rendimento que a equipa espera dele, especialmente em qualificação, algo que já o próprio piloto admitiu. Helmut Marko analisou a performance do mexicano até agora.

Apesar da equipa querer mais, a evolução de Pérez está a ser elogiada, tal como a sua postura. Pérez já afirmou que está a tentar aprender com Max Verstappen como tirar o máximo do carro, uma postura que agrada aos responsáveis. Marko referiu isso mesmo, comparando com Pierre Gasly:

“Pérez está a ficar cada vez melhor”, julga o austríaco no Auto Motor und Sport. “Pérez não quer reinventar o carro, como o Gasly. Em vez disso, ele olha para Max, analisa as suas voltas e vê onde precisa de melhorar”. Um elogio a Pérez e uma “bicada” a Gasly que continua a mostrar excelentes performances na Alpha Tauri.

Sergio Pérez admitiu que está a demorar mais do que desejaria em encontrar o nível pretendido mas vê luz ao fundo do túnel:

“Em Imola, consegui qualificar-me na segunda fila da minha segunda corrida e esperava que essa progressão prosseguisse para os outros sábados. Mas ainda não estou totalmente confortável com o carro. Mudança de compostos (de pneus), mudança de ventos, mudança de tempo, quando se conhece o carro como a palma da mão é mais fácil de se adaptar a essas situações. Não sou o único por aí a ter dificuldade com um carro novo e não me esqueci de como fazer o trabalho, só me está a demorar mais tempo do que gostaria. Mas consigo ver luz ao fundo do túnel”.