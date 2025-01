F1, Helmut Marko: “Andrea Kimi Antonelli pode ser um perigo para Russell”

Andrea Kimi Antonelli vai fazer a sua estreia na Fórmula 1 com a Mercedes no Grande Prémio da Austrália de 2025, como parceiro de George Russell. O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, vê Antonelli como uma escolha arriscada, comparando-a com a decisão da Red Bull em relação a Max Verstappen, mas salientando que Verstappen começou numa equipa mais pequena, aliviando a pressão.

Marko referiu o acidente de Antonelli no teste de Monza como um sinal da sua velocidade e inexperiência, sugerindo que poderia desafiar Russell. Antonelli, que está com a Mercedes desde 2019, tem uma carreira júnior impressionante, ganhando títulos de Fórmula 4 e FRECA antes de terminar em sexto na F2 com duas vitórias.

“Antonelli é um risco, mas também corremos esse risco com Verstappen na altura; ele também era jovem quando entrou no carro” disse Marko citado pelo Sport.de. Mas o Max não estava numa equipa de topo, por isso tinha menos pressão. Vimos em Monza, onde não percebo porque é que o colocaram lá, ele foi muito rápido nas três primeiras voltas. Na quarta, foi contra o muro. Por isso, se ele usar a sua força, que tem, pode ser um perigo para Russell”.

Com a saída de Lewis Hamilton, Russell é agora o líder da equipa, mas tem de provar o seu valor contra o talento em ascensão, especialmente com o seu contrato a expirar em 2026.