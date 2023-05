F1: Helmut Marko agradado com a prestação de Nyck de Vries | AutoSport

Nyck de Vries estava pressionado e as mais recentes performances pela Alpha Tauri começaram a criar algum desconforto, com rumores de uma possível trocar com Daniel Ricciardo ou com outros jovens da academia Red Bull. Mas, no Mónaco, de Vries mostrou um pouco mais e Helmut Marko ficou satisfeito.

Para o conselheiro da Red Bull, são este tipo de corridas que prentende ver do piloto neerlandês:

“Este foi de longe o seu melhor fim-de-semana na AlphaTauri”, disse Marko ao autosport.com. “O Nyck esteve muito mais perto do Yuki do que antes. É isto que eu quero ver nele. O Yuki também esteve muito bem até que os problemas de travões voltaram a surgir. Isto é algo que tem de ser resolvido pela equipa, que tem problemas de travões com muita frequência. Claro que queremos ver mais”, acrescentou. “Pensámos em trazer alguém com alguma experiência para desafiar o Yuki. Mas isso ainda não aconteceu, por isso é o mais importante.”

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA