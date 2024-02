F1: Helmut Marko afasta qualquer cenário que envolva Daniel Ricciardo na Mercedes | AutoSport

No entanto, tanto a Red Bull como a Visa Cash App RB parecem ter ‘blindado’ um dos seus pilotos. Max Verstappen tem um contrato de longa duração com a Red Bull e ir para a Mercedes parece uma opção descabida. Enquanto isso, Helmut Marko foi avisando que Daniel Ricciardo, caso seja um piloto de interesse a Brackley, está também fora deste jogo das cadeiras.

A especulação em torno do substituto de Lewis Hamilton na Mercedes só parará quando a estrutura liderada por Toto Wolff confirme o piloto para aquele lugar. Até lá, e depois do responsável máximo assumir que pode ser a altura de algo “ousado” na sua equipa, todos os cenários estão em cima da mesa.

