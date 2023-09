F1: Helmut Marko advertido pela FIA | AutoSport

Helmut Marko foi advertido pela FIA pelas suas declarações sobre Sergio Pérez que fez no GP de Itália, dizendo que os sul-americanos não eram tão focados. A entidade federativa recordou ainda o conselheiro da Red Bull das suas responsabilidades enquanto figura do automobilismo, em conformidade com o Código de Ética da FIA.

“Gostaria de pedir desculpa pelo meu comentário ofensivo e deixar claro que não acredito que se possa generalizar sobre pessoas de qualquer país, qualquer raça, qualquer etnia”, esclareceu depois Helmut Marko, que terá sido pressionado pela Red Bull para esclarecer esta situação publicamente. “Estava a tentar deixar claro que o desempenho do Checo (Pérez) flutuou este ano, mas que era errado atribuir isso à sua herança cultural”.

Na primeira reação pública de Christian Horner sobre este tema, durante o Grande Prémio de Singapura, o responsável da Red Bull confirmou que houve discussões com a F1 e a FIA sobre as declarações do conselheiro austríaco, explicando que “há um código de conduta, um código de ética e o código desportivo. Claro que comunicamos com a FIA e a FOM ao longo da última semana, como podem imaginar, e isso é um assunto que lhes diz respeito. Obviamente, não é da responsabilidade da equipa”, concluiu.

