F1, Helmut Marko admite que a Red Bull está 0.3s na frente do ‘resto’: “mudança radical é sempre um risco” | AutoSport

Helmut Marko minimiza a aparente enorme vantagem da Red Bull no ritmo inicial, após os testes do Bahrein. Sabendo que era quase certo que a maioria das equipas iriam seguir o seu conceito a Red Bull arriscou ao tentar ir ainda mais longe na evolução do seu carro e não evoluiu o que já tinha e que já era muito bom mas sim trabalhou para ir mais além e as primeiras impressões confirmam isso mesmo. Ficou claro que o novo e radical carro da Red Bull surpreendeu todos os outros rivais da Fórmula 1 no primeiro dia de testes da pré-temporada, mas Helmut Marko minimiza o ritmo da Red Bull nos primeiros testes, insistindo que a diferença para o resto do pelotão não é tão grande como parece: “Fomos os únicos a entrar em pista com pneus médios frescos nas horas frescas da noite”, disse à Auto Motor und Sport. Isso explica o grande salto que demos durante a tarde”, que admite estar na casa dos 0.3s a diferença para as restantes melhores equipas.

Marko admite que uma mudança radical é sempre um risco, mas a confiança da equipa é tanta que apesar dos problemas com Christian Horner os sorrisos de orelha a orelha são a bitola nas boxes da Red Bull.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino