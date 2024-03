F1: Helmut Marko admite poder ser suspenso da Red Bull | AutoSport

Sem avançar se é uma decisão do próprio ou da estrutura austríaca, Helmut Marko salientou apenas que “é uma questão muito complexa. E, mais uma vez, queremos paz na equipa. Este campeonato do mundo vai ser bastante difícil com 24 corridas e temos de nos concentrar nisso”.

Em declarações à ORF, Helmut Marko confrontou este rumor, que poderá não estar presente no GP da Austrália. “Como posso dizer isto? É difícil de explicar, mas no final eu decido o que vou fazer”, acrescentando ainda, quando questionado se isso é de facto possível, que “essa possibilidade teórica existe”.

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, admite poder vir a ser suspenso pela equipa, havendo a possibilidade de existir um novo inquérito interno, desta vez relacionado com as fugas de informação para os meios de comunicação social sobre o ‘caso Horner’.

