F1: Helmut Marko acusado de xenofobia | AutoSport

Helmut Marko não tem medo de dizer o que pensa, o que por vezes cria alguma polémica. Neste caso, as declarações do responsável austríaco estão a correr o mundo pelos piores motivos.

As declarações sobre Sergio Pérez e o seu futuro vão surgindo com regularidade e, no GP da Itália, Marko voltou a falar de Pérez e das suas prestações. Marko até começou com um elogio que depressa azedou. Em declarações à emissora ServusTV, Marko sugeriu que Perez não era tão concentrado como Max Verstappen por ser “sul-americano”.

“O GP de Itália foi certamente um dos melhores fins-de-semana de Checo Pérez e sabemos dos seus problemas na qualificação, que é onde ele tem as suas dúvidas”, disse Marko. “Vamos lembrar que ele é sul-americano e, portanto, não é tão focado quanto Max Verstappen ou Sebastian Vettel, mas a corrida é o seu forte e ele teve uma corrida muito boa. Ultrapassar três pilotos, George Russell e os pilotos da Ferrari, não foi fácil, pois sabíamos que eles eram mais rápidos nas retas. Na corrida, o Pérez fez tudo bem e agora temos circuitos como Singapura, onde ele já ganhou e que lhe assentam melhor.”

O que era suposto ser um elogio acabou por se transformar em algo completamente diferente. O problema é que, além de ter dito que os pilotos sul-americanos são pouco focados, Marko esqueceu-se de que Pérez é mexicano e que o México fica na América Central. Claro que as reações não se fizeram esperar nas redes sociais, que acusaram Marko de xenofobia e até de racismo. A agência austríaca oe24 pediu a Marko que respondesse às reações. Eis o que ele disse:

“Não foi isso que quis dizer. O que eu quis dizer é que um mexicano tem uma mentalidade diferente da de um alemão ou de um holandês.”

Mais uma polémica para Marko, uma de muitas, mas neste caso, com potenciais repercussões mais dificeis de gerir.