F1: Helmut Marko acredita que Verstappen conquistaria a pole position com um AlphaTauri | AutoSport

Helmut Marko garante que o Max Verstappen deste ano é muito diferente do de 2020, tendo amadurecido bastante como piloto e alcançado um nível reservado apenas para alguns. Por isso, o consultor da Red Bull acredita que, com as todas as condições reunidas, o piloto neerlandês conseguiria conquistar a pole position com o monolugar da AlphaTauri ou da Haas.

“Para mim, o mestre da análise de uma corrida sempre foi [Lewis] Hamilton, a forma como gere os seus pneus”, explicou Helmut Marko ao Motorsport-Total.com. “E o Max está agora ao mesmo nível. Se não for ainda melhor”. Segundo o responsável da Red Bull, Verstappen tem tido “um processo de maturação incrível”.

Depois de ter visto o líder do campeonato vencer a corrida do GP da Bélgica no mesmo fim de semana em que foi o mais rápido na sessão de qualificação, na Sprint Shootout e ter vencido a Sprint, Marko não tem dúvida que “quando as condições são assim, colocaria um AlphaTauri ou um Haas, que são carros de qualificação, na pole”.

Apesar do atual nível do piloto neerlandês, Helmut Marko também não duvida que Max Verstappen pode “um dia chegar e dizer: ‘Obrigado, é tudo’”, depois de alcançar tudo o que deseja da Fórmula 1 e deixar de ter motivação para continuar.

Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/Red Bull Content Pool