F1: Helmut Marko acredita que “Red Bull reagiu muito bem” no ‘caso Horner’ | AutoSport

Apesar de toda a expectativa em relação ao que vai acontecer em pista durante os três dias de testes no Barém, paira uma nuvem de dúvida sobre o que resultará do inquérito interno na Red Bull sobre o alegado comportamento inapropriado de Christian Horner e quanto tempo levará todo este processo. Algumas publicações internacionais apontam para um processo célere para não colocar em causa o início de temporada da equipa de Milton Keynes, enquanto outras apontam para a possibilidade de ainda demorar muito tempo até se saber mais. Por seu turno, Helmut Marko defende que o processo está ser muito bem conduzido e deve demorar o tempo que for necessário para que o resultado seja justo.

Em declarações ao canal ServusTV da Red Bull, o consultor austríaco explicou que “como sabem, este é um inquérito interno. Quanto mais cedo o resultado estiver disponível, melhor, porque é claro que rumores e outras histórias podem surgir devido à longa duração [do processo], mas penso que a Red Bull reagiu muito bem a esta questão. A longa duração desta investigação não é culpa deles. Estão a esforçar-se por fazer uma investigação justa e depois reagir em conformidade”.

Depois de ter marcado presença na apresentação do projeto da equipa para 2024, Christian Horner disse negar “obviamente as alegações que foram feitas, mas estou a passar por um processo e respeito totalmente esse processo. Por isso, para mim, tudo continua normal, concentrado na época que se avizinha”. A Ford, parceira da Red Bull Powertrains a partir da temporada de 2026, não quer comentar oficialmente o ‘caso Horner’, adiantando porém que espera dos seus parceiros os mesmos “padrões muito elevados de comportamento e integridade” que são seguidos pela sua empresa. F1 e a FIA querem respeitar o processo que corre internamente na equipa, sublinhando as duas entidades que só há comentários ao caso quando tudo for apurado.

Foto: Dan Istitene/Getty Images/Red Bull Content Pool