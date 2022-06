F1: Helmut Marko aconselha “plano Tsunoda” para Mick Schumacher | AutoSport

Mick Schumacher está sob pressão e não pode acumular mais erros, olhando ao que tem sido a sua época até agora, com dois acidentes violentos. Helmut Marko aconselhou o uso da mesma estratégia usada com Yuki Tsunoda no ano passado.

Tsunoda teve uma primeira corrida espantosa em 2021, mas perdeu-se na primeira metade da época. Facilitou na sua abordagem e os erros sucederam. Foi obrigado a mudar-se para Itália e seguir um plano de treinos intensivo e os resultados melhoraram. Marko acredita que Schumacher precisa do mesmo:

“A frequência dos acidentes é um problema, penso eu”, afirmou o chefe da Red Bull Racing, em conversa com a RTL, sobre o momento de Schumacher. “Tivemos uma situação semelhante no ano passado com Yuki Tsunoda. Começou muito bem em termos de velocidade, mas depois teve muitos acidentes – alguns desnecessários. Isso teve um impacto negativo. Transferimos o Yuki para a Itália. Com isso, ficou mais próximo do chefe da equipa e da equipa, mais integrado e envolvido, treinando psicologicamente e fisicamente melhor e mais intensamente, melhorando a cooperação com os engenheiros”, disse Marko. “Isso deu frutos, como você pode ver.”

A ideia pode ser interessante, mas Mick Schumacher é muito diferente de Tsunoda. O japonês admitiu que achou a F1 fácil na primeira corrida e facilitou a sua abordagem. Schumacher sabe bem o que é preciso para ter sucesso e é conhecido por trabalhar arduamente, tal como fazia o seu pai. Tsunoda tinha falta de maturidade, Schumacher é um jovem que sabe os terrenos que pisa e , apesar da inexperiência, entende toda a exigência de ser um piloto de F1. Como tal, o tal “Plano Tsunoda” não parece ter potencial para melhorar as prestações do jovem alemão. O que Schumacher precisa é de um fim de semana limpo, sem erros e os primeiros pontos no bolso para poder mostrar o que pode e deve fazer.