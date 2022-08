F1, Helmut Marko: “A Ferrari está a fazer tudo errado” | AutoSport

“A Ferrari está a fazer praticamente tudo mal” na batalha pelo campeonato mundial, diz o Dr. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull. Embora tenha um carro com nível de performance igual ou superior ao da Red Bull este ano, Charles Leclerc está 80 pontos atrás do atual campeão do mundo Max Verstappen.

Quando questionado sobre a razão para tal vantagem por parte da Red Bull, Marko disse ao jornal Osterreich: “[A Ferrari] está a fazer praticamente tudo errado. Em Budapeste, por exemplo, pela primeira vez não conseguiram colocar os pneus na janela de temperatura correta e também escolheram a estratégia errada. Não compreendo porque não utilizaram os pneus médios usados, que teriam sido melhores do que os duros. Em vez disso, Toto [Wolff] e a Mercedes foram os grandes vencedores com P2 e P3”, disse Marko.

O austríaco de 79 anos explica a referência à Mercedes: “Só quero que o desempenho de Max seja devidamente apreciado. Ele ganhou largando do décimo lugar numa pista onde se diz que não há qualquer hipótese quando se começa no meio da grelha”.

Quando lhe perguntaram se ele está a desfrutar de uma temporada mais fácil em comparação com a batalha ultra intensa com a Mercedes e Lewis Hamilton no ano passado, Marko admitiu:

“Sim, tem sido mais divertido. Quase todos os fins-de-semana é um prazer, o que é muito diferente da época passada, em que tudo era muito tenso. É uma pena que a Ferrari cometa tantos erros. Eles estão bem abaixo do seu valor e temos pena por deles. Mas eles vão voltar porque têm um carro muito forte”.

Por Eduardo Moreira