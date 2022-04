F1, Helmut Marko: “A Ferrari é como nós, há paixão, emoção, desportivismo e respeito” | AutoSport

Em entrevista à Servus TV, Helmut Marko, consultor da Red Bull mostrou-se agradado pelo facto da Red Bull estar agora em luta direta com a Ferrari ao invés da Mercedes.

Já se percebeu que dificilmente este ano a Mercedes recupera a tempo de lutar pelos títulos e se nada mudar drasticamente, a luta deverá ser entre Red Bull e Ferrari e nesse particular, Marko diz que a luta é muito mais “agradável” do que tinha sido com a Mercedes: “A Ferrari é como nós, há paixão, há emoção, desportivismo e respeito. E pode sentir-se isso em todas as áreas”, deixando no ar que isso não existe com a Mercedes.

“Temos uma relação competitiva, mas com regras desportivas. E isso não é perceptível apenas com os pilotos, mas também na coordenação técnica ou design. Podes trocar ideias com a Ferrari. É agradável”, disse Marko, que se referiu ainda ao Ferrari F75: “a Ferrari tem o carro mais universal, é rápido da primeira vez em todas as circunstâncias, com todos os tipos de pneus e a todas as temperaturas”, concluiu.