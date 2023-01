F1, Helmut Marko: “A base de 2022 é muito boa” | AutoSport

Depois de um 2022 com excelentes resultados, apesar de dificuldades no começo da época, 2023 promete ser igualmente desafiante para a Red Bull. A penalização por ultrapassar o limite orçamental vai implicar uma redução do tempo no túnel de vento e nas simulações na primeira metade do ano. Mas Helmut Marko está confiante na qualidade do trabalho da equipa, que começa com uma boa base… o carro do ano passado.

Marko entende que a penalização irá dificultar a vida da equipa, mas mostra otimismo quanto ao que a equipa pode conquistar este ano:

“Temos esta redução de horas no túnel de vento”, disse o conselheiro da Red Bull à Servus TV. “Isso significa que temos de trabalhar de forma muito eficiente como uma equipa. Todas as coisas que experimentamos têm de atingir o alvo imediatamente. Mas, felizmente, as mudanças técnicas para o próximo ano não são assim tão grandes. Isto significa que temos um bom pacote de base. A equipa também se mantém unida e Max ainda está a melhorar ligeiramente”, disse ele. “Como resultado, podemos entrar na nova temporada cautelosamente otimistas. Temos uma tradição na Red Bull de que só terminamos realmente o carro no último momento. Mas o conceito do carro já está finalizado. A base de 2022 é muito boa e podemos construir o nosso progresso em 2023 a partir dai”.